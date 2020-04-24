В НКЦБФР выбрали IT-компанию для разработки программного обеспечения

Украинская ИТ-компания JEVERA выбрана разработчиком программного обеспечения (ПО), которое позволит предприятиям, представляющим общественный интерес, составлять финансовую отчетность в формате iXBRL согласно таксономии UA МСФО XBRL.

Как сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), завершение разработки ПО ожидается в июне этого года.

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В НКЦБФР отмечают, что согласно требованиям Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" предприятия, представляющим общественный интерес, с 1 января 2021 года должны подавать финансовую отчетность через "единое окно" сразу всем регуляторам в унифицированном электронном формате иXBRL, подготовленную в соответствии с Таксономии UA XBRL МСФО.

Система финансовой отчетности создается на базе Центра сбора финансовой отчетности, операционное управление которым осуществляет НКЦБФР.

Разработку программного обеспечения заказал и профинансировал Проект USAID "Трансформация финансового сектора в Украине" по запросу НКЦБФР и других государственных учреждений, которые являются пользователями Системы финансовой отчетности, в частности Министерством финансов Украины, Национальным банком Украины, Нацкомфинуслуг, Государственной службой статистики.

Запрос на закупку услуг по разработке программного обеспечения был объявлен в декабря 2019 года и продолжался до января этого года.

В декабре 2019 года Министерством финансов Украины было принято украинский таксономии финансовой отчетности Таксономию UA XBRL МСФО 2019 — состав статей и показателей финансовой отчетности, подлежащих раскрытию субъектами отчетности.

Напомним, Нацкомиссия одобрила проекты двух нормативных актов, которые определяют порядок производства торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.

В прошлом году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.

В частности, с августа на финансовом рынке Украины внедрена новая ІТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q.