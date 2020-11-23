В ОАЭ нашли новые месторождения нефти

В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили новое месторождение нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 млрд баррелей в год.

Об этом заявили в Высшем нефтяном совете Объединенных Арабских Эмиратов (SPC), передает Khaleej Times. Как отмечает издание, новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.

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Во время заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 млрд баррелей.

На совещании также был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC относительно капитальных расходов на сумму 448 млрд дирхам (примерно $122 млрд) в течение следующих пяти лет.

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ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 млрд дирхам (44 млрд долларов США).

План капитальных инвестиций позволит Adnoc стимулировать рост добычи, расширение сбыта и дальнейшее укрепление маркетинговых и торговых возможностей компании, чтобы обеспечить сохранение конкурентоспособности и лидерства в отрасли в течение следующих 50 лет.

"Приток в местную экономику будет обеспечен программой Adnoc In-Country Value (ICV), которая направлена ​​на создание новых местных и международных партнерств и бизнес-возможностей для частного сектора, содействие социально-экономическому росту и создание рабочих мест для жителей Эмиратов", — заявил наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года.