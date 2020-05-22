Происшествия 40 минут назад

В Одессе рухнул еще один жилой дом (ФОТО)

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей

Фото: Odessa Online Фото: Odessa Online
Фото: Odessa Online

Вчера, 20 мая, в Одессе произошло очередное обрушение жилого здания. В этот раз ЧП случилось на улице Среднефонтанской.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей.

Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.

По словам очевидцев, дом был аварийный, обрушилась нежилая часть, а жильцов временно отселили в отель "Одесский дворик".

Напомним, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

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Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.

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