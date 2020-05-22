В Одессе рухнул еще один жилой дом (ФОТО)

Вчера, 20 мая, в Одессе произошло очередное обрушение жилого здания. В этот раз ЧП случилось на улице Среднефонтанской.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.
Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей.
Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.
По словам очевидцев, дом был аварийный, обрушилась нежилая часть, а жильцов временно отселили в отель "Одесский дворик".
Напомним, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.
8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.
Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.