В Одессе рухнул еще один жилой дом (ФОТО)

Вчера, 20 мая, в Одессе произошло очередное обрушение жилого здания. В этот раз ЧП случилось на улице Среднефонтанской.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей.

Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.

По словам очевидцев, дом был аварийный, обрушилась нежилая часть, а жильцов временно отселили в отель "Одесский дворик".

Напомним, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Читайте также: В Дрогобыче после взрыва в многоэтажке обрушился подъезд: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.