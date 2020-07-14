В Одессе ужесточили карантин: кафе и ночным клубам запретили работать после 23:00

В Одессе усилили карантинные ограничения: развлекательным заведениям запретили работать в ночное время. Такое решение приняла на заседании 13 июля 2020 года Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с 23:00 до 07:00 теперь должны быть закрыты все заведения общественного питания — рестораны, кафе, бары и закусочные — ночные клубы и учреждения культуры. Исключение сделали только для кинотеатров и заведений, которые осуществляют доставку продуктов.

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Комиссия порекомендовала местной полиции провести разъяснительную работу среди предпринимателей и обеспечить соблюдение карантинных мер. При этом контроль за соблюдением карантина усилят также в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Напомним, начиная с 8 июля 2020 года Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Однако постановление позволяет заведениям работать на доставку без ограничений. Также запрет не касается кинотеатров.

Отметим, такое положение дел не устроило многих предпринимателей — так, из-за запрета работать ночью на днях в Коблево на несколько часов перекрыли дорогу на Одессу. Таким образом бизнесмены протестовали против ограничений правительства.

По словам митингующих, вводить ограничение на работу ночных заведений — нелогично, тогда как днем тысячи туристов и так контактируют друг с другом, не соблюдая социальной дистанции и не используя средств защиты.

В то же время, смягчения в ближайшее время очевидно не стоит ждать — по данным некоторых медиа, Кабинет министров планирует на следующей неделе рассмотреть необходимость продления карантина. Отмечается, что ограничительные меры могут продолжить на две неделе.