В Одессе вода на крупнейших пляжах слишком грязная, чтобы купаться — исследование

Качество морской воды вблизи пляжей Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям и не пригодна для морского водопользования.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Указано, что ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" провело лабораторные исследования морской воды в определенных контрольных точках Одессы.
"По результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям во всех точках", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на таких пляжах:
- "Лузановка";
- "Молодая Гвардия";
- "Ланжерон";
- "Отрада";
- "Дельфин";
- "Аркадия";
- 10 станция Большого Фонтана;
- 13 станция Большого Фонтана;
- 16 станция Большого Фонтана.
При этом в мэрии Одессы подчеркнули, что рекомендации действуют до особого распоряжения.
По состоянию на 21 июля температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, составляет +23 градуса по Цельсию.