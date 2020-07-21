В Одессе вода на крупнейших пляжах слишком грязная, чтобы купаться — исследование

Качество морской воды вблизи пляжей Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям и не пригодна для морского водопользования.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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Указано, что ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" провело лабораторные исследования морской воды в определенных контрольных точках Одессы.

"По результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям во всех точках", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на таких пляжах:

- "Лузановка";

- "Молодая Гвардия";

- "Ланжерон";

- "Отрада";

- "Дельфин";

- "Аркадия";

- 10 станция Большого Фонтана;

- 13 станция Большого Фонтана;

- 16 станция Большого Фонтана.

При этом в мэрии Одессы подчеркнули, что рекомендации действуют до особого распоряжения.

По состоянию на 21 июля температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, составляет +23 градуса по Цельсию.