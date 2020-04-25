В Одесской области произошло землетрясение

Несколько подземных толчков ощутили в ночь на субботу, 25 апреля, жители Одесской области.

Землетрясение произошло примерно в 01:00, сообщает местное издание "Думская".

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По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии.

В частности, подземные толчки, магнитуда которых составляла 4,72, 4,9 и 5,3, возникли в зоне горного хребта Вранча.

Указано, что именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области.

При этом известно, что больше всего подземные толчки ощутили жители многоэтажек.

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Ранее в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения, в результате которых были разрушения в центре города.

Напомним, 24 января 2020 года на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Оно привело к разрушению десятков домов.