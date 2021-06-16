У Зеленского пообещали пустить украинцев на закрытые десятилетиями объекты

Украинцы получат возможность посещать объекты государственной собственности, которые десятилетиями были закрыты от общества и использовались чиновниками в собственных целях.

Об этом во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он отметил, что открытие доступа к подобным объектам — одна из основных задач для государства и лично для президента. По словам Тимошенко, будет открыт свободный доступ, например, на территорию Бирючего острова, где находится государственная резиденция президента. При этом там в этом году начинается строительство инфраструктурных туристических объектов.

"Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там", — отметил Тимошенко.

Кроме того, украинцы смогут отдыхать на территории резиденции Государственного управления делами в Национальном природном парке "Залесье" в Киевской области.

"Мы разделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить гостиницы, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать и погулять в этом парке", — добавил замглавы ОПУ.

Тимошенко напомнил и о поручении президента провести аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе. Он также рассказал о дальнейшем развитии Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ). По его словам, в этом году ко Дню Независимости на территории комплекса будет открыт современный спортивный кластер, который сооружают в пределах президентской программы "Большая стройка".

"Это объект, который никогда не пойдет на приватизацию. Но мы должны его развивать для того, чтобы был максимальный доступ граждан, чтобы они получили много хороших эмоций, и самое главное — чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет", — отметил Тимошенко.

Напомним, что, по словам главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, практически по всем государственным предприятиям, которые подпадают под критерии приватизации, сегодня есть юридические проблемы.