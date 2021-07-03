В оккупированной Евпатории сгорело кафе (ФОТО)

В ночь с 2 на 3 июля в городе Евпатория, который находится на территории временно оккупированной автономной республики Крым, в одном из кафе произошел пожар.

Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма (АРК), пожар произошел по адресу: улица Фрунзе, 24.

В АРК отмечают, что заведение располагалось на пляже бывшего санатория "Ударник", прямо на песке, забирая у отдыхающих часть пляжа.

По соседству находится аварийное здание бывшего медицинского пункта. По информации INFORMER, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

"Сообщение о пожаре поступило в 02:15. К счастью, кафе уже было закрыто, и людей там не было. Пожар был полностью ликвидирован в 03:10", — сообщили в "пресс-службе" так называемого "главного управления МЧС России по Республике Крым".

При этом, в социальных сетях пожар не вызвал особого сожаления у жителей Евпатории:

"Что-то часто стали в Евпатории кафешки гореть последние год-два. Какая нездоровая обстановочка. Девяностых вернулись.

100% вернулись! Разве что ни жгут из пистолетов и автоматов так открыто, а в остальном — все продают (возьмите ЮБК), дарят с хозяйской руки, отжимают. Рэкет — не заплатил — сожгли.

Губернатор" Сакского района уволен, а на кого-то завели дело о строительстве на пляжах Песчанке. Пожалуй, лучше сжечь кафе и удержаться на своем месте.

Всех гнать с пляжей. Это детский курорт", — пишут жители оккупированного города.

Напомним, 18 июня 2021 года в оккупированной Ялте после продолжительных ливней вышла из берегов река Водопадная. Потоки воды хлынули по улицам, свергая на своем пути автомобили и затапливая здания.

Стихийное бедствие лишило жизни одного мужчину, 19 человек пострадали, еще одна женщина пропала без вести.

19 июня в регионе сошли селевые потоки, в результате чего Ялта и близлежащие населенные пункты остались без воды, газа и света.