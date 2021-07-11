Общество 1 час назад

В оккупированном Крыму наблюдается рекордный всплеск коронавируса — СМИ

Ранее максимальное число заболевших было зарегистрировано 13 января, когда COVID-19 диагностировали у 365 человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На территории оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым побит суточный антирекорд по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает "Крыминформ", за последние сутки на полуострове зарегистрировано 368 случаев заражения коронавирусом.

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По информации издания, ранее максимальное число заболевших было зарегистрировано 13 января, когда COVID-19 диагностировали у 365 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 июля в Украине зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Напомним, 10 июля 2021 года в Украине было выявлено 507 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Кроме этого, 10 июля было вакцинировано против COVID-19 42 тысячи 308 человек. Одну дозу получили 21 тысяча 74 человека, полностью иммунизированы — 21 тысяча 234 пациента.

За день до этого было зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине уже более 1 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса.

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