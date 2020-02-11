В Ощадбанке рассказали, как отразили массовые атаки рейдеров

Ощадбанк прекратил мошеннические действия группы компаний Lauffer, которые были направлены на незаконное лишение банка права собственности на недвижимое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

"В очередной раз приостановлены мошеннические действия группы компаний Lauffer и регистраторов, которые были направлены на незаконное лишение Ощадбанка права собственности на недвижимое имущество. Банк отразил ряд рейдерских атак, которые происходили с конца октября до середины января в отношении завода в Славянске, приобретенного банком в собственность, и имущества, которое находится в залоге (имущества Уманского консервного комбината, — Delo.ua), по долгам ООО "ТК "Урожай" (входит в группу компаний Lauffer, — Delo.ua)", — говорится в сообщении.

В банке отмечают, что государственными регистраторами Никольской райгосадминистрации Донецкой области, исполнительного комитета Ивановского сельского совета Уманского района Черкасской области и Уманской районной государственной администрации Черкасской области были незаконно совершены регистрационные действия по отмене в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество записей о праве собственности Ощадбанка на маслоэкстракционный завод в Славянске и на имущество Уманского консервного комбината, находящегося в ипотеке банка.

Ощадбанк обратился с соответствующими жалобами в Минюст. Министерством юстиции Украины жалобы банка были удовлетворены, решения, принятые государственными регистраторами, отменены, доступ регистраторов в Государственный реестр аннулирован.

Исходя из дерзости незаконных действий, Ощадбанк подал в главное следственное управление Национальной полиции Украины соответствующее заявление. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в рамках дела о банкротстве ООО "Торговая компания "Урожай" (входит в Lauffer Group — крупнейшего производителя хлеба в Украине, основной бенефициар — Александр Лещинский) государственный "Ощадбанк" заявил требования на 2,16 млрд грн.

Отметим, что Lauffer Group — одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине более 15 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции.

Основателем и владельцем является бывший народный депутат от Партии Регионов Александр Лещинский. Группа Lauffer объединяет холдинги "Золотой урожай" и "Урожай".

Напомним, в декабре 2019 года Кабмин запустил офис противодействия рейдерству. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, открытие Офиса является элементом стратегии, которая направлена на искоренение рейдерства в Украине.