В парламенте хотят ужесточить наказание за нелегальные азартные игры

Несмотря на легализацию азартных игр в Украине, серый сегмент этой сферы все же будет продолжать работать. Безусловно, его масштабы уменьшатся, но за более чем 10 лет работы в тени и выстраивания соответствующих схем, которые объединяют огромное количество заинтересованных лиц, нужна планомерная работа государства в борьбе с этим негативным явлением.

В первую очередь, государство должно сосредоточиться на поддержке легальных операторов, которые только будут становиться на ноги, в противовес давно укоренившимся и оперившимся нелегальным игорным бизнесменам. Государство должно исповедовать нулевую толерантность к "нелегалам", чтобы они не бросали тень на цивилизованный характер легального игорного бизнеса, который перестает быть кормушкой для избранных, а превращается в прозрачную, конкурентную и социально ответственную сферу бизнеса, наполняющую бюджет страны, создающий высокооплачиваемые рабочие места и притягивающий иностранные инвестиции.

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Таким образом, новосозданная легальная индустрия азартных игр нуждается в поддержке со стороны государства и в эффективной борьбе с теневым сегментом. Но все же вопросы изменений должны идти по какой-то приоритетности и не могут ограничиваться только ужесточением наказания за незаконные азартные игры. Здесь необходим целый комплекс продуманных мер и организационных воздействий на основе четких приоритетов.

Сегодня в парламенте обсуждают изменения в законодательство относительно наказания за незаконную организацию азартных игр в Украине. Речь идет об изменениях в статью 203-2 Уголовного кодекса Украины. По мнению инициаторов, штраф от 170 тысяч гривен за незаконную деятельность в сфере организации азартных игр является малым наказанием, которое не будет мотивировать "теневиков" переходить в легальный сектор, покупать лицензии и работать в белую.

Исходя из этого, рассматриваются следующие предложения: ограничение свободы на срок от 5 лет, конфискация оборудования, увеличение штрафов. Все это еще в процессе дискуссии, которая пока не материализовалась в конкретный законопроект.

Сама по себе инициатива хорошая, но не вполне своевременная, ведь для начала необходимо запустить рынок, выдать первые лицензии и сбалансировать налоговую политику. Легальный рынок должен начать работать, а после полугода или года его работы необходимо проанализировать ситуацию и тогда уже начать заниматься вопросом увеличения уголовной ответственности.

То есть сначала необходимо создать наиболее благоприятные условия, в том числе в виде либерального налогообложения, для мотивации операторов работать легально. Необходимо показать им все преимущества работы в рамках легального рынка, создать условия, которые будут показывать невыгодность работы через серые схемы. А после этого, как последний аргумент, ужесточать наказание за незаконную организацию азартных игр. Мировая практика показывает, что лучшим стимулом для перехода из тени в белый сектор является поощрение, создание справедливых и конкретных условий работы, а не наказание. Ведь насколько бы сильным не было наказание за бутлегерство в США во время "сухого закона", это явление не удавалось побороть силовым способом, и только легализация и создание взаимовыгодных условий работы изменили ситуацию к лучшему.

В этом контексте очень важным является диалог государства с представителями легального бизнеса. Тем более, что в Украине уже есть успешные кейсы, например, когда властям через диалог с крупными и легальными нефтетрейдерами удалось прикрыть теневой рынок нефтепродуктов. Тогда было закрыто более 1400 нелегальных заправок, изъято из обращения 4 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 миллиона гривен, а также оборудования на сумму 94,2 миллиона гривен.

В свою очередь, легальные нефтетрейдеры снизили цену на топливо для населения. Также можно вспомнить ситуацию в сфере торговли медпрепаратами, когда государство в связке с аптечными ассоциациями действенно противостоит продаже фальсификата, в частности с помощью фискализации. Частичные успехи такого подхода можно увидеть в сфере торговли спиртом и табаком.

Подводя черту, следует признать, что сама по себе легализация не может кардинально решить проблему теневого игорного бизнеса. Государство должно защищать и взращивать легальную индустрию азартных игр. И речь здесь не только и не сколько об увеличении уголовной ответственности, а о системе конкретных мер мотивирования операторов переводить работу на легальные рейки. В первую очередь, с помощью либерализации налогообложения.

Ужесточать наказание тоже нужно, но только после полугода или даже года работы легального рынка на основе всеобъемлющего анализа, когда можно будет просчитать все нарушения, понять причинно-следственные связи и на этой основе разработать эффективные инструменты противодействия "нелегалам". Это был бы самый правильный и сбалансированный подход от государства.