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В мире 20 минут назад

В Китае бушует сильнейшая песчаная буря (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за стихии уже погибли шесть человек, пострадали десятки людей, а 81 — пропали без вести

Фото здесь и далее: Getty Images Фото здесь и далее: Getty Images
Фото здесь и далее: Getty Images

В ночь на 15 марта 2021 года Китай накрыло сильнейшей песчаной бурей — одной из самых мощных за последние десять лет. Из-за стихии уже погибли шесть человек, пострадали десятки людей, а 81 — пропали без вести. Об этом передает местное издание South China Morning Post, ссылаясь на Национальный метеоцентр.

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Всего за сутки видимость в китайской столице Пекине сократилась до 1 км, из-за чего в городе возникли пробки. В то же время уровень загрязненности воздуха здесь превысил допустимые показатели во много раз.

Как пишет Global Times, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районах превысила 8000 мг на квадратный метр — это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с апокалиптическими пейзажами запыленных городов, рассказывая о пробках, плохой видимости, першении в глазах и горле.

Хуже всего пришлось 12 северным провинции Китая — они оказались под слоем песка из пустынь, а небо приобрело оранжевый цвет. Там объявили желтый уровень опасности.

В связи с опасной обстановкой в столичных аэропортах Дасин и Шоуду отменили более 400 авиарейсов. Местные власти призывают местных жителей не выходить из дома без необходимости, пользоваться защитными очками и шарфами, а также держаться подальше от неустойчивых конструкций.

Метеорологи ожидают, что песчаная буря продлится до утра вторника, 16 марта 2021 года. Сообщается, что непогода пришла в страну из Монголии — там она началась двумя днями ранее и унесла жизни шести человек. Также пропали 548 человек, из них 81 до сих пор не нашли.

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Напомним, несколькими днями ранее мощная песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Пострадали страны Персидского залива, в частности — Катар и Саудовская Аравия.

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