В Китае бушует сильнейшая песчаная буря (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 15 марта 2021 года Китай накрыло сильнейшей песчаной бурей — одной из самых мощных за последние десять лет. Из-за стихии уже погибли шесть человек, пострадали десятки людей, а 81 — пропали без вести. Об этом передает местное издание South China Morning Post, ссылаясь на Национальный метеоцентр.

Всего за сутки видимость в китайской столице Пекине сократилась до 1 км, из-за чего в городе возникли пробки. В то же время уровень загрязненности воздуха здесь превысил допустимые показатели во много раз.

Как пишет Global Times, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районах превысила 8000 мг на квадратный метр — это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с апокалиптическими пейзажами запыленных городов, рассказывая о пробках, плохой видимости, першении в глазах и горле.

Хуже всего пришлось 12 северным провинции Китая — они оказались под слоем песка из пустынь, а небо приобрело оранжевый цвет. Там объявили желтый уровень опасности.

В связи с опасной обстановкой в столичных аэропортах Дасин и Шоуду отменили более 400 авиарейсов. Местные власти призывают местных жителей не выходить из дома без необходимости, пользоваться защитными очками и шарфами, а также держаться подальше от неустойчивых конструкций.

Метеорологи ожидают, что песчаная буря продлится до утра вторника, 16 марта 2021 года. Сообщается, что непогода пришла в страну из Монголии — там она началась двумя днями ранее и унесла жизни шести человек. Также пропали 548 человек, из них 81 до сих пор не нашли.

Напомним, несколькими днями ранее мощная песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Пострадали страны Персидского залива, в частности — Катар и Саудовская Аравия.