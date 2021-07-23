Общество 40 минут назад

В поле под Ровно обнаружили разлив ядовито-фиолетовой жидкости (ФОТО)

Специалисты взяли пробы грунта и самого химического вещества, а также провели замеры воздуха

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В поле около соседнего с Ровно села Колоденка появились лужи ядовито-фиолетового цвета. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, 22 июля их заметил на пути к селу Мятин житель Колоденки.

Сотрудники ГСЧС проинформировали Государственную экологическую службу и гидрометеорологов. На место происшествия была направлена радиохимическая лаборатория областного управления ГСЧС.

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По прибытии на место вызова спасателей, по словам главы местной общины, было установлено, что один из сельхозпроизводителей во время обработки земли распылил неизвестное вещество.

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Специалистами были взяты пробы грунта и самого химического вещества, а также проведены замеры воздуха. О результатах в ведомстве обещают проинформировать в ближайшее время.

Напомним также, что 20 июля на химзаводе "Ровноазот" произошла авария: прорвало трубопровод в цехе производства азотной кислоты, из-за чего образовалось оранжевое облако оксида азота.

На предприятии пообещали отремонтировать все в течение двух недель. Синоптики в свою очередь заявили, что концентрация выбросов в атмосфере в районе Ровно намного ниже опасных уровней, но все же посоветовали гулять во время дождя только под зонтиком.

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