В поле под Ровно обнаружили разлив ядовито-фиолетовой жидкости (ФОТО)

В поле около соседнего с Ровно села Колоденка появились лужи ядовито-фиолетового цвета. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, 22 июля их заметил на пути к селу Мятин житель Колоденки.

Сотрудники ГСЧС проинформировали Государственную экологическую службу и гидрометеорологов. На место происшествия была направлена радиохимическая лаборатория областного управления ГСЧС.

По прибытии на место вызова спасателей, по словам главы местной общины, было установлено, что один из сельхозпроизводителей во время обработки земли распылил неизвестное вещество.

Специалистами были взяты пробы грунта и самого химического вещества, а также проведены замеры воздуха. О результатах в ведомстве обещают проинформировать в ближайшее время.

Напомним также, что 20 июля на химзаводе "Ровноазот" произошла авария: прорвало трубопровод в цехе производства азотной кислоты, из-за чего образовалось оранжевое облако оксида азота.

На предприятии пообещали отремонтировать все в течение двух недель. Синоптики в свою очередь заявили, что концентрация выбросов в атмосфере в районе Ровно намного ниже опасных уровней, но все же посоветовали гулять во время дождя только под зонтиком.