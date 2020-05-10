В Польше больше всего инфицированных COVID-19 — среди шахтеров

Наибольший процент зараженных коронавирусной инфекцией СОVID-19 в Польше наблюдается среди шахтеров.

Об этом заявил вице-министр здоровья страны Вальдемар Краска, сообщает "Польское радио".

По словам Краски, ежедневно в Силезии, где расположено большинство угледобывающих и металлургических предприятий страны, проводят около 5 тысяч тестов на коронавирус у горняков и их семей.

В частности, вчера, 9 мая было проведено тесты на коронавирус в 2,8 тысяч человек.

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"Кроме усиленного тестирования шахтеров, мы ввели во всех шахтах строгие санитарные процедуры. В шахтах, где подтверждено много случаев заражения коронавируса, добыча практически прекращена, здесь работают только службы, которые поддерживают деятельность такой шахты. Кроме этого, работники разделены на бригады, чтобы люди как можно меньше с собой контактировали", — рассказал вице-министр.

Краска добавил, что шахты открыли специальные инфолинии психологической помощи горнякам.

По данным Woldometer, на сегодняшний день в Польше зарегистрировано 15 тысяч 821 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался к этому времени 791 человек.

Напомним, с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу рабочих виз.

Ранее сообщалось, что, начиная со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.