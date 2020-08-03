Политика 1 час назад

В Польше Верховный суд подтвердил победу Дуды на выборах президента

Поданные оппозицией судебные иски относительно выборов не смогли повлиять на результаты голосования

Анджей Дуда официально переизбран на второй срок. Фото: Getty Images Анджей Дуда официально переизбран на второй срок. Фото: Getty Images
Анджей Дуда официально переизбран на второй срок. Фото: Getty Images

Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, утвердил результаты состоявшихся в июле выборов президента, победу на которых одержал Анджей Дуда.

Об этом сообщает "Польское радио".

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"Верховный суд подтверждает избрание Анджея Себастьяна Дуды на пост президента Польши", — говорится в постановлении суда.

Известно, что после выборов оппозиция Польши обратилась в суд с требованием признать недействительной победу Дуды на выборах.

Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента — представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского — проголосовали почти 49%.

Всего в суд было подано 5800 исков, связанных, прежде всего, с регистрацией избирателей. Однако суд поддержал только 93 из них, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на результаты выборов.

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"Верховный суд постановил, что ни одно из этих нарушений, как и все они вместе взятые, не дают оснований для оспаривания действительности президентских выборов в Польше, проведенных 12 июля 2020 года", — сказала председатель судейской коллегии Эва Стефаньская.

В свою очередь пресс-секретарь Верховного суда Польши Александр Стемпковский заявил, что принятое постановление нормативно завершает избирательный процесс, в ходе которого Анджей Дуда был переизбран на второй президентский срок.

Ранее в Польше предложили изменения в Конституцию, которые продлили бы срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменили запланированные выборы.

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