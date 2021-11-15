Экономика 40 минут назад

В порту Николаева произошел масштабный разлив подсолнечного масла (ФОТО)

Госэкоинспекция отобрала пробы воды для определения влияния на окружающую среду

Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция
Фото: Госэкоинспекция

Частный портовый оператор во время грузовых работ в акватории Николаевского морского порта допустил разлив растительного масла.

Об этом сообщила администрация Николаевского морского порта на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел 14 ноября в 12:30, на причале №12 Николаевского филиала ГП "АМПУ". При этом последствия загрязнения воды растительным маслом были оперативно ликвидированы.

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До того как начать погрузку, были установлены боновые заграждения. В конечном итоге это помогло локализировать загрязнение. Поэтому растительное масло не распространилось в акватории Николаевского морского порта, а сотрудники филиала смогли быстро ликвидировать аварию.

После ликвидации загрязнения выяснилось, что в общей сложности растительное масло разлилось на площади 3 тыс. кв. метров акватории.

Кроме того, работники филиала вместе с сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды в месте загрязнения для определения влияния на окружающую среду.

Ликвидация последствий разлива. Фото: администрация Николаевского морпорта

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