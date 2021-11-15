В порту Николаева произошел масштабный разлив подсолнечного масла (ФОТО)

Частный портовый оператор во время грузовых работ в акватории Николаевского морского порта допустил разлив растительного масла.

Об этом сообщила администрация Николаевского морского порта на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 14 ноября в 12:30, на причале №12 Николаевского филиала ГП "АМПУ". При этом последствия загрязнения воды растительным маслом были оперативно ликвидированы.

До того как начать погрузку, были установлены боновые заграждения. В конечном итоге это помогло локализировать загрязнение. Поэтому растительное масло не распространилось в акватории Николаевского морского порта, а сотрудники филиала смогли быстро ликвидировать аварию.

После ликвидации загрязнения выяснилось, что в общей сложности растительное масло разлилось на площади 3 тыс. кв. метров акватории.

Кроме того, работники филиала вместе с сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды в месте загрязнения для определения влияния на окружающую среду.