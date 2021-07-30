В поселке на Днепропетровщине восстанавливают стадион на 400 зрителей

В поселке Днепровское Каменского района Днепропетровской области в этом году будет реконструирован старый стадион, который станет современной спортивной ареной.

Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Восстанавливаем еще один стадион. Делаем так, чтобы там снова занимались дети и взрослые, проходили спортивные соревнования между громадами", — рассказал он.

На стадионе обустраивают футбольное поле с искусственным покрытием. Резниченко сообщил, что реконструкция предусматривает также установление трибун на 400 мест.

Кроме того, на обновленном стадионе в Днепровском будут беговые дорожки и площадка для баскетбола и волейбола.

Стадион реконструируют в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре кардинально реконструировали старейшую гимназию города.