В ПриватБанке утвердили новую структуру правления

20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.

Как сообщила пресс служба ПриватБанка, в новой структуре восемь членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.

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В ПриватБанке отмечают, что новая позиция в структуре исполнительного органа банка — член правления по развитию бизнеса — будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений.

Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать, в том числе, корпоративных клиентов.

"ПриватБанк видит своей задачей развитие клиентоориентированного подхода на основе цифровых услуг во всех направлениях работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал переподчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", — говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в обновленной структуре правления ПриватБанка следующие позиции:

– председатель правления,

– заместитель председателя правления по вопросам финансов,

– заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,

– член правления по операционным вопросам,

– член правления по вопросам управления рисками,

– член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,

– член правления по развитию информационных технологий,

– член правления по развитию бизнеса.

Напомним, государственный ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков.