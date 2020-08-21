В ПриватБанке утвердили новую структуру правления

20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.
Как сообщила пресс служба ПриватБанка, в новой структуре восемь членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.
В ПриватБанке отмечают, что новая позиция в структуре исполнительного органа банка — член правления по развитию бизнеса — будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений.
Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать, в том числе, корпоративных клиентов.
"ПриватБанк видит своей задачей развитие клиентоориентированного подхода на основе цифровых услуг во всех направлениях работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал переподчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса", — говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день в обновленной структуре правления ПриватБанка следующие позиции:
– председатель правления,
– заместитель председателя правления по вопросам финансов,
– заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,
– член правления по операционным вопросам,
– член правления по вопросам управления рисками,
– член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,
– член правления по развитию информационных технологий,
– член правления по развитию бизнеса.
Напомним, государственный ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков.