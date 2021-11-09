В Раде хотят выделить 3 млрд грн украинцам из-за карантина: кто получит деньги

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает выделение 3 млрд гривен из госбюджета 2021 года для социальной поддержки граждан, пострадавших от карантинных ограничений во время пандемии коронавируса. Это следует из текста документа на сайте украинского парламента.

Речь идет о жителях регионов, где из-за введения карантинных ограничений приостановили работу предприятия.

"Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", — указывается в пояснительной записке к документу.

Финансовым основанием для нового законопроекта послужило перевыполнение в январе-октябре плановых показателей поступлений в доходную часть госбюджета.

В результате появилась возможность увеличения расходов на социальную помощь украинцам, которые пострадали в результате пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что многие виды соцпомощи можно будет оформить через приложение "Дія". Напомним, в Украине выплатили компенсации медикам, которые стали инвалидами из-за Covid-19.