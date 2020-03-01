В Раду не поступало заявление Гончарука об отставке — Разумков

В Верховную Раду Украины не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", — сказал Разумков.

При этом, как отмечает агентство, спикер парламента не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

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"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", — отметил Разумков.

В то же время глава Верховной Рады сообщил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.

28 февраля появилась информация о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 17 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины на подпись. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что согласно статье 115 Конституции Украины, заявление об отставке премьер-министр подает в Верховную Раду, а не президенту Украины.

В подтверждение намерений президента провести замены на высшем уровне Кабмина, НВ из несвязанных источников получил копию документа, который президент направил главе парламента Дмитрию Разумкову. В нем глава государства требует созвать внеочередное заседание Рады в 16:00 4 марта.

Последним из пяти пунктов повестки Зеленский предлагает парламенту рассмотреть вопрос о Кабинете министров.

При этом, как сообщает Зеркало недели, Гончарук был вызван в пятницу к президенту Зеленскому, где во время встречи среди прочего глава государства задал премьеру вопрос о решении Кабмина о смене глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Игоря Коломойского.

По словам источника издания в Офисе президента, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые сподвигли премьер-министра Гончарука их совершить.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим.