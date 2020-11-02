В расходах на обучение госслужащих обнаружены многомиллионные нарушения — Счетная палата

В 2018 — 2019 годах и I половине 2020 года конкурсный отбор учебных заведений и распределение между ними государственного заказа на профессиональное обучение государственных служащих были непрозрачными и неконкурентными.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенных Нацагентству Украины по вопросам государственной службы (НАГС) на профессиональное обучение государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, который провели специалисты Счетной палаты, передает пресс-служба ведомства.

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Как отмечают в Счетной палате, в 2018 — 2019 годах НАГС, которое отбирает на конкурсной основе вузы для обучения госслужащих, принимало на конкурс предложения учебных заведений, которые не соответствовали критериям.

Кроме того, госзаказ на обучение в ведущих учреждениях не был размещен или размещен в значительно меньших объемах по сравнению с отдельными, менее рейтинговыми, вузами. Помимо того, не была соблюдена процедура создания конкурсной комиссии.

В Счетной палате подчеркнули, что порядок расчета стоимости подготовки одного человека отсутствовал, поэтому формирование госзаказа на обучение государственных служащих было формальным.

Аудиторы установили, что Украинская школа управления, в которой среди других образовательных учреждений повышали квалификацию госслужащие, ежемесячно получала деньги госбюджета не по актам оказанных услуг, а согласно месячного плана ассигнований.

"Это свидетельствует о содержании Школы как учреждения сферы управления НАГС, а не как исполнителя государственного заказа по повышению квалификации госслужащих. Таким образом, 79 млн грн госбюджета были использованы с нарушением законодательства", — отмечают в Счетной палате.

Всего Нацагентству на профессиональное обучение госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2018 — 2020 годах предусмотрено 314 млн грн. Аудит охватил 255 млн грн, потраченных в течение 2018-2019 годов и I полугодии 2020 года.

За этот период НАГС использовало 117 млн ​​грн с несоблюдением бюджетного законодательства, из которых 91 млн грн расходов утверждены без надлежащих расчетов и обоснований, а 16 млн грн освоены не по целевому назначению.

Как отмечают аудиторы, к этому привели служебная халатность должностных лиц и неэффективность внутреннего контроля.

Кроме того, аудиторы обнаружили несоблюдение другого законодательства Национальным агентством в целом на сумму 342 млн грн. В частности, 123 млн грн потрачены на размещение государственного заказа в учебных заведениях, которые не были отобраны по конкурсу.

"Кабинет Министров Украины разрешил в нарушение законодательства осуществлять государственный заказ без проведения конкурса. Еще 65 млн грн были направлены на повышение квалификации госслужащих, количество которых превышало утвержденный объем. А 73 млн грн — использованы на бесплатное получение второго высшего образования в тот период, когда законодательство позволяло бесплатно получать высшее образование при условии получения ее впервые", — сообщили в ведомстве.

Счетная палата также выявила неэкономное использование 26 млн грн, непродуктивное — 4 млн грн, нерезультативное — 1 млн грн. При этом, 6 млн грн были возвращены в госбюджет, что свидетельствует о неэффективном управлении этими средствами.

Из-за списания Украинской школой управления дебиторской задолженности и занижения стоимости проживания в общежитии своих сотрудников недополучено доходов почти на 1 млн грн.

По мнению аудиторов, нарушения в использовании средств госбюджета являются следствием неправильного планирования 154 млн грн расходов.

"Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы не обеспечило надлежащего планирования, эффективного управления, а также продуктивного, результативного и законного использования средств государственного бюджета, выделенных на профессиональное обучение государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Счетная палата сообщит в Национальную полицию Украины и Государственное бюро расследований о выявленных в ходе аудита фактах, имеющих признаки уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Отчет и решения по результатам аудита будут опубликованы на официальном веб-сайте Счетной палаты.

Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что бюджетный план на 2020 год не выполнен на 10 млрд грн.