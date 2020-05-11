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В РФ почти 400 военных заболели коронавирусом на репетиции парада к 9 мая — СМИ

Во время репетиций только некоторые участники носили защитные маски

В РФ почти 400 военных заболели коронавирусом на репетиции парада к 9 мая — СМИ В РФ почти 400 военных заболели коронавирусом на репетиции парада к 9 мая — СМИ
Репетиция военного парада к 9 мая в России. Фото: ВКонтакте

В России, по меньшей мере, 376 военных заразились SARS-CoV-2 во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино возле Москвы.

Об этом со ссылкой на курсантов, их родственников и знакомых сообщает издание "Проект".

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Указано, что репетиции парада на полигоне происходили 3 раза в неделю с 25 марта по 16 апреля.

При этом репетиции прекратили после того, как 16 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о переносе парада на более позднюю дату в 2020 году.

Известно, что всего в параде должны были участвовать 15 тысяч человек и 400 единиц техники. В репетициях должны были участвовать подразделения из 17 регионов России, в то же время, сколько именно человек участвовали в подготовке — неизвестно.

По информации издания, после репетиций коронавирусом заболели, по меньшей мере, 376 военных из 6 военных частей РФ.

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В частности, в Тверском суворовском училище COVID-19 обнаружили у 90 курсантов и 16 офицеров, в Нахимовском военно-морском училище — у 100 курсантов и 20 офицеров, в Московском военно-музыкальном училище имени Халилова — у 50 курсантов, в Военном университете Минобороны РФ — у около 100 человек в 154 отдельном комендантском Преображенском полку в Москве количество больных неизвестно, а родители курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже говорят о "массовых заражениях".

Как рассказали курсанты и их родственники журналистам, они считают, что к массовому заражению привели репетиции на полигоне. По словам ученика Военной академии связи имени Буденного, во время репетиций только некоторые участники носили защитные маски.

В то же время в "Проекте" отметили, что на официальный запрос о количестве инфицированных военных после репетиций в Минобороны России не ответили.

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По официальным заявлениям российского оборонного ведомства, по состоянию на 10 мая в армии РФ коронавирус обнаружили у 1723 военнослужащих, из них 369 выздоровели. Среди курсантов COVID-19 обнаружили у 1132 человек.

Всего за последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Сейчас там 221 344 подтвержденных случаев коронавируса. В то же время официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (2009 человек), по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

Как сообщалось, так называемые "власти" аннексированного Крыма фактически отменили курортный сезон из-за пандемии коронавируса.

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