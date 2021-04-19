В РФ заявили о высылке 20 дипломатов Чехии в ответ на выдворение 18 российских

Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов, сообщается на сайте МИД РФ.

По информации ведомства, в министерство был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", — говорится в заявлении.

Чешской стороне также предъявлено требование "привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", заявили в МИД РФ.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь разведки РФ со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против РФ и выслали 10 российских дипломатов.