Политика 50 минут назад

В РФ заявили о высылке 20 дипломатов Чехии в ответ на выдворение 18 российских

В МИД России был вызван Посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька

Фото: facebook.com/MIDRussia Фото: facebook.com/MIDRussia
Фото: facebook.com/MIDRussia

Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов, сообщается на сайте МИД РФ.

Кратко и по делу в Telegram

По информации ведомства, в министерство был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", — говорится в заявлении.

Чешской стороне также предъявлено требование "привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", заявили в МИД РФ.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь разведки РФ со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Читайте также:
Опубликованы фото россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против РФ и выслали 10 российских дипломатов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле — Макрон
Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле — Макрон
Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19
Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула, МИД готовит зеркальный ответ
В Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула, МИД готовит зеркальный ответ
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  3. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  4. На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

  5. "Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...