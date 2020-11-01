В России хотят позволить экс-президентам пожизненно оставаться у власти

В России намерены разрешить бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора.

Соответствующий законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ внес президент России Владимир Путин на рассмотрение Госдумы, сообщается на сайте российского парламента.

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Согласно документу, бывший российский президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Он также имеет право отказаться от полномочий сенатора.

Также, согласно предложенным изменениям, в состав Совета Федерации помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти российского субъекта и экс-президентов смогут войти "не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно".

В законопроекте указано, что сенаторы назначаются указом президента на 6 лет или пожизненно. Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственности.

Напомним, 10 марта 2020 года Госдума РФ поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в России.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня до вечера 1 июля. Обнуление сроков Путина поддержали почти 78% россиян. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 и 2036 года.

Позже Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками. Новая редакция конституции вступила в силу с 4 июля 2020 года.