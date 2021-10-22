В России на пороховом заводе прогремел взрыв, погибли 16 человек

Сегодня, 22 октября, в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области начался пожар, в результате которого прогремел взрыв.

Как сообщает "Интерфакс", в огне погибли 16 человек. Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших, еще девять человек считались пропавшими без вести.

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В администрации Шиловского района заявили, что пожар локализован. Угрозы другим цехам нет.

Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов. Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет". Пожар на заводе локализован.

По данным агентства, взрыв произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории завода синтетических волокон "Эластик.

При этом, завод уже длительное время — с 2011 — 2012 годов — находится в банкротстве и деятельность не ведет.

"Управление осуществляется независимым конкурсным управляющим. Основным кредитором предприятия выступает ФНС", — рассказал источник агентства.

Напомним, в декабре 2020 года на рынке в российском городе Ростов-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, что привело к масштабному салюту.

Ранее в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября, произошел пожар на территории ТЦ "Барабашово". В результате происшествия сгорело 25 торговых павильонов.