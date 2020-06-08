Происшествия 1 час назад

В России оштрафовали блогера, написавшего на снегу "Путин вор" (ВИДЕО)

Мужчину признали виновным по статье административного кодекса о "неуважение к власти в интернете"

Надпись "Путин вор" на снегу. Скриншот из видео блогера Алферова Надпись "Путин вор" на снегу. Скриншот из видео блогера Алферова
Надпись "Путин вор" на снегу. Скриншот из видео блогера Алферова

В российском Кемерово оштрафовали блогера Михаила Алферова, который еще в марте писал в сугробах снега "Путин вор".

Об этом сообщает "МБХ-медиа".

Кратко и по делу в Telegram

В частности, мужчину признали виновным по статье административного кодекса о "неуважение к власти в интернете" и оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 11,6 тысяч грн).

В постановлении суда от 1 июня говорится, что блогеру сообщили о заседании суда, но он не появился.

В то же время сам Алферов говорит, что его никто не вызывал. Также в решении ошибка в фамилии блогера.

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"Более того, федеральный судья Дубешко Д. А. совершил путешествие во времени. 1 июня он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся снова в 1 июня и вынес постановление об административном наказании", — утверждает Алферов.

При этом мужчина добавил, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Как отмечается, в ролике от 14 марта российский блогер Алферов демонстрирует, как делает на сугробах снега надписи "Путин вор", а коммунальщики убирают именно те сугробы, где есть такая надпись, а другие не цепляют.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

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