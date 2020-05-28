Экономика 1 час назад

В России ожидают отрицательные биржевые цены на газ

Мосбиржа уведомила брокеров о возможности отрицательных цен на контракты по газу 27 мая

Московская биржа. Фото: expert.ru Московская биржа. Фото: expert.ru
Московская биржа. Фото: expert.ru

Мосбиржа разослала брокерам предупреждение о возможности отрицательных цен на фьючерсы на газ с экспирацией 27 мая 2020 года.

Биржа также видит риск отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в июне, следует из уведомления площадки, с которым ознакомился ТАСС.

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"CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли расчетными фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и на природный газ (на базисе Henry Hub) по отрицательным ценам", — говорится в письме.

При этом указано, что ближайшая дата исполнения майского фьючерса на природный газ (NG-5.20) — 27 мая. Экспирация же нефтяного контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil (CL-6.20) состоится 22 июня.

В настоящее время возможность заключать сделки со срочными контрактами по отрицательным ценам отсутствует, напомнили в Мосбирже.

Известно, что цены исполнения расчетных фьючерсов определяются по расчетной цене соответствующих поставочных фьючерсов, торги которыми проводит биржа NYMEX.

Мосбиржа в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку от 22 апреля 2020 года может сдвигать границы ценового диапазона по контрактам в ходе вечерней торговой сессии.

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Кроме того, 28 апреля 2020 года комитет рекомендовал не проводить торги с 10:00 до 14:00 мск в день исполнения фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil, если определенное биржей значение цены исполнения контракта ниже минус $0,5.

Напомним, в конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения — до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ.

Подобная ситуация происходила и на газовом рынке. Так, в 2006 году из-за задержки ввода газопровода Лангелед из Норвегии спотовые цены на газ на британском рынке сначала взлетели выше $1000 за 1 тысячу кубометров, а после ввода трубопровода упали ненадолго в отрицательную зону.

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