В России проверят на предмет пропаганды "нелояльные" СМИ

МВД России проверит на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ такие СМИ, как "Медуза" (Латвия), "Би-Би-Си" (Великобритания) и "Радио Свобода" (США). Об этом сообщает Интерфакс.

Три медиа-холдинга попали в список иностранных организаций, которые могут "проводить деятельность по легализации наркопотребления" в России.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сочла недопустимой деятельность медиа, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

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Ранее в Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому пропагандистскому медиахолдингу "Россия сегодня", из-за угрозы суверенитету Украины. В свою очередь МИД России обвинило власти Латвии в желании "зачистить информационное пространство страны от независимых СМИ".