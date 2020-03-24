В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта 2020 года объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%. Это следует из данных "Платформы ОФД" (оператор фискальных данных, по которым ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков более чем с 900 тысяч онлайн-касс по всей стране), подготовленных по запросу РБК.

Повышенный спрос подтверждают и в некоторых опрошенных РБК точках продаж. "Полный завал сейчас, аврал настоящий. Продажи выросли ощутимо, кратно, рост существенный", — заявили в магазине "13 калибр". Среди объяснений роста спроса — стандартный сезонный фактор. "Пулевой патрон — это больше развлекательная, спортивная стрельба. А дробь — уже для охотников на тот или иной вид дичи. Сейчас весенний сезон — утки, гуси, то есть сейчас повышенный спрос на дробовой патрон. А пулевой патрон пользуется стабильным спросом. В любое время года люди его покупают и либо в тирах, либо еще где-то используют", — сообщил гендиректор оружейного салона "Омерта" Артур Краковский.

Еще одно объяснение — волатильность валюты. "Любителей спортивной стрельбы у нас в стране много. Спортом этим занимается больше 20 тысяч людей. Почему такой большой спрос? Скорее всего, потому, что доллар подорожал, люди боятся общего подорожания оружия и патронов", — сообщил тренер по стрелковым видам спорта спортивно-стрелкового комплекса "Калибр" Сергей Солдецкий.

"Мне сложно сказать, почему так или иначе в критических ситуациях народ бежит покупать патроны, — рассуждает председатель Федерации практической стрельбы города Москвы Алексей Рогозин. — В данном случае фитнес-центры все закрыты, и, может быть, народ хочет чем-то заниматься. Любители стрельбы переключились на основной вид, пока и его не запретили. Сейчас во всех клубах нормально народу по количеству, даже повышенный спрос на услуги наши есть. Так всегда было: в любые кризисы народ активизируется".

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Ранее сообщалось, что в Украине запустят производство патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм.