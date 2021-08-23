Происшествия 1 час назад

В России спецслужбы задержали украинца: подозревают в шпионаже

Гражданин Украины якобы собирал в Туле информацию о российском оружии

Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России
Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании гражданина Украины в городе Тула.

Он якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, сообщает "Интерфакс".

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При этом в ФСБ заявили, что украинец, якобы собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным.

Указано, что задержанный якобы искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.

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Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка выявила и задержала агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Перед этим Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

Напомним также, что в марте СБУ заявила о задержании гражданина Беларуси, завербованного Комитетом госбезопасности этой страны и отправленного в Украину для выполнения разведывательных задач.

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