В России спецслужбы задержали украинца: подозревают в шпионаже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании гражданина Украины в городе Тула.

Он якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, сообщает "Интерфакс".

При этом в ФСБ заявили, что украинец, якобы собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным.

Указано, что задержанный якобы искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка выявила и задержала агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Перед этим Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

Напомним также, что в марте СБУ заявила о задержании гражданина Беларуси, завербованного Комитетом госбезопасности этой страны и отправленного в Украину для выполнения разведывательных задач.