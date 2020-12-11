Происшествия 1 час назад

В Москве суд заочно арестовал украинского нацгвардейца Маркива

По делу о якобы убийстве российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе

Виталий Маркив. Фото: Википедия Виталий Маркив. Фото: Википедия
Виталий Маркив. Фото: Википедия

Басманный суд Москвы в пятницу, 11 декабря, санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда Ирину Софинскую сообщает "Интерфакс".

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"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива меры пресечения в виде заключения под стражу", — доложила спикер суда.

Таким образом, Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 стати 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Указано, что уголовное дело против Маркива касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли.

Напомним, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста.

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12 июля 2019 года итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Вскоре это решение суда было обжаловано защитой.

3 ноября 2020 года стало известно, что Миланский апелляционный суд оправдал украинца.

После освобождения Маркив вернулся в Украину.

Сообщалось также, что в Киеве возле Министерства иностранных дел Украины прошла акция поддержки нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

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