В России украинского экс-футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы "за шпионаж"

В России Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему футболисту, гражданину Украины Василию Василенко "за шпионаж".
Об этом со ссылкой на информацию суда сообщает "Интерфакс".
В частности, Василенко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).
При этом материалы уголовного дела в отношении него имеют гриф "совершенно секретно". Процесс против украинца проходил в закрытом режиме.
Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".
Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.
Однако, по данным московских судов, он был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась часть 1 статьи 226,1 УК РФ (контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов).
Указано, что предварительное расследование по делу вело московское управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.
Известно, что в России сейчас находится более 100 украинских политзаключенных. Более 10 из них осуждены или находятся под судом по обвинению в "шпионской" статье. При этом часто первоначально выдвигалось более легкое обвинение, но со временем в деле появлялась статья 276 УК РФ.
Ранее суд в Москве (РФ) приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу и одного из основателей НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая за особо крупное мошенничество.