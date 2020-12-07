Происшествия 1 час назад

В России украинского экс-футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы "за шпионаж"

Материалы уголовного дела в отношении Василия Василенко имеют гриф "совершенно секретно", а процесс против него проходил в закрытом режиме

Василий Василенко. Фото из открытых источников Василий Василенко. Фото из открытых источников
Василий Василенко. Фото из открытых источников

В России Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему футболисту, гражданину Украины Василию Василенко "за шпионаж".

Об этом со ссылкой на информацию суда сообщает "Интерфакс".

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В частности, Василенко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

При этом материалы уголовного дела в отношении него имеют гриф "совершенно секретно". Процесс против украинца проходил в закрытом режиме.

Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".

Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

Однако, по данным московских судов, он был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась часть 1 статьи 226,1 УК РФ (контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов).

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Указано, что предварительное расследование по делу вело московское управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.

Известно, что в России сейчас находится более 100 украинских политзаключенных. Более 10 из них осуждены или находятся под судом по обвинению в "шпионской" статье. При этом часто первоначально выдвигалось более легкое обвинение, но со временем в деле появлялась статья 276 УК РФ.

Ранее суд в Москве (РФ) приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу и одного из основателей НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая за особо крупное мошенничество.

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