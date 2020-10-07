В России загорелся склад боеприпасов, раздаются взрывы (ВИДЕО)

В Рязанской области России 7 октября произошел пожар на складе хранения боеприпасов Западного военного округа (ЗВО), расположенном в лесу в районе поселка Желтухино.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Как заявили в пресс-службе ЗВО, около 13:20 на территории склада загорелась трава, после чего из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Указано, что пожарные воинской части безуспешно пытались потушить огонь, после чего туда выехали спасатели МЧС.

Сейчас на складе взрываются боеприпасы, но, как утверждают военные, никто не пострадал, а из воинской части всех эвакуировали.

Также представители ЗВО заверили, что ближайшим населенным пунктам ничто не угрожает.

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Известно, что из-за взрывов на складе, как сообщили "Интерфаксу" в МЧС, также эвакуировали жителей более 10 поселков, расположенных в радиусе 5 км.

Кроме того, перекрыто автомобильное движение по дороге Р-22 "Каспий".

Как отмечается, военные готовы направить на место пожара три вертолета Ми-8 и специальный пожарный поезд, а МЧС — самолет Ил-76. В Рязанскую область вылетит глава МЧС России Евгений Зиничев.

Напомним, 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области на территории военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

Из зоны поражения вокруг артскладов было эвакуировано около 36 тысяч человек. Разрушено 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города.

Кабинет министров выделил на ликвидацию последствий взрывов 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета — еще 10 млн грн. Для предоставления материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного — 5 млн, из городского — 4,5 млн грн.

Тогда следствие установило свидетелей, которые якобы видели, как из беспилотного летательного аппарата были сброшены средства, повлекшие детонацию и взрывы на складах 65-го ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны вблизи Балаклеи.