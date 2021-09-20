В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в университете: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В России неизвестный мужчина проник на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

По предварительным данным, известно о пяти жертвах стрельбы, сообщает "Интерфакс".

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", — сказал источник агентства.

При этом люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Позже в пресс-службе ПГНИУ изданию подтвердили информацию об инциденте.

"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", — сказал представитель пресс-службы.

В университете также призвали студентов закрыться в аудиториях.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", — говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".

Вскоре в МВД РФ сообщили, что открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан.

По факту стрельбы в Пермском государственном университете возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием займется Главное следственное управление.

Указано, что личность подозреваемого установлена. По данным следствия, 20 сентября студент на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу по окружающим.

"В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", — говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый задержан, при задержании он оказал сопротивление и был ранен.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", — заявили в МВД России.

Ранее сообщалось, что новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выступил против легализации пистолетов. В то же время как соавтор нового закона об оружии (речь идет о проекте закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". — Delo.ua) он поддерживает данный документ.