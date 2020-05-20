В Ровенской области депутата подозревают в хищении 2,7 млн грн на ремонте дорог (ФОТО)

В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила депутата районного совета на хищении миллионов бюджетных денег при ремонте дорог государственного значения.

Об этом в среду, 20 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что депутат Сарненского райсовета является владельцем строительной компании, а менеджмент его бизнес-структуры в 2017 году заключил соглашение со Службой автомобильных дорог Ровенской области на осуществление текущего ремонта дорог региона. Стоимость проекта, который финансировался за счет государственного бюджета, составила почти 29 млн грн.

Сотрудники СБУ задокументировали, что депутат вместе с руководителем собственной строительной компании при выполнении ремонтных работ завысили их стоимость. По данным спецслужбы, подрядчики, в частности, подделывали и вносили недостоверные данные в акты транспортных услуг, товарно-транспортные накладные по количеству перевозимой продукции.

"Таким образом, сообщники присвоили почти 10% бюджетных денег, выделенных на проект. По заключению строительно-технических экспертиз, из-за их противоправных действий бюджету нанесен ущерб на 2,7 млн грн", — говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители провели 13 обысков по месту работы и жительства фигурантов производства и изъяли более 800 тысяч грн, компьютерную технику, документы, носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Также судом наложен арест на собственное и коммерческое имущество и автотранспорт злоумышленников.

При этом депутату Сарненского райсовета и его сообщнику в рамках уголовного производства объявлено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах", "Легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах" и "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия".

Как отмечается, разоблачение незаконной сделки проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.