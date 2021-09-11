Общество 30 минут назад

В Ровенской области для женщин в декрете создадут швейные цеха семейного типа

Новые рабочие места будут находиться по месту жительства сотрудников

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Ровенской области женщин, находящихся в декретном отпуске, будут учить швейному делу и помогать создать собственные небольшие швейные цеха.

Как сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации, создание микрошвейных предприятий начинает компания "Морган Фениче" в сотрудничестве с Ровенской ОГА. Это будут новые рабочие места по месту жительства человека.

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Такую инициативу анонсировали в рамках встречи с представителями крупных предприятий из Польши, Германии, Норвегии, Франции, США.

"Мы предлагаем работу женщинам. Ведь наибольшая потребность, которую мы имеем сегодня — это потребность в направлении швейного производства. Мы хотим предоставить возможность работать тем женщинам, которые не могут оторваться от своих домашних обязанностей и ухода за детьми. Готовы предоставить оборудование и провести обучение", — рассказала совладелица компании "Морган Фениче" Лорейн МакМахон.

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По словам председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, инвестиционную инициативу будут развивать в рамках проекта Rivne work hub.

"Это возможность создания рабочих мест, особенно в многодетных северных районах Ровенской области. Это будут микрошвейные предприятия семейного типа. Несколько недель наша рабочая группа прорабатывала этот вопрос. Теперь для открытия подобных швейных цехов ждем заявки от территориальных общин", — отметил Коваль.

Напомним, Черниговская швейная фабрика "ТК-Стиль", входящая в структуру группы компаний "Текстиль-Контакт", поставила почти 10 тысяч курток Конной полиции Германии.

Швейная фабрика "ТК-Стиль", согласно данным на сайте предприятия, специализируется на производстве верхней одежды, плечевых и поясных изделий с 2003 года.

Источник фото: Depositphotos

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