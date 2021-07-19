Общество 20 минут назад

В сентябре цены на туры в Турцию и Грецию снизятся на 10-15% — эксперт

В то же время в августе стоимость отдыха будет не сильно отличаться от июльских расценок

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В начале осени отдых на популярных среди украинцев направлениях станет дешевле. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал зампредседателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

По его словам, июль-август — это высокий сезон, а сентябрь — уже полусезон, а потому в первый месяц осени цены на отдых ожидаемо снизятся. Впрочем, максимум на 10%.

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"Поскольку это все еще хороший сезон без сильной жары. К тому же в начале-середине осени, если не будет карантина, в Турцию традиционно поедут отдыхать туристы из Германии и других европейских стран", — пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что туры в Грецию, Черногорию и Хорватию будут существенно дешевле, чем сейчас, — скидки ожидаются в районе 15%.

А вот в августе цены будут не слишком отличаться от июля. "Если брать цены путевок по Турции в пятизвездочные отели, они стартуют от 25 тысяч грн и примерно до 50 тысяч грн на двоих и, конечно, зависят от региона, типа отеля и так далее", — сообщил Царук.

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Он также отметил, что возобновление авиасообщения Турции с Россией не слишком влияет на нынешние расценки: "Даже несмотря на то, что туда массово поехали россияне, цены на туры остаются достаточно стабильными — нельзя сказать, что они из-за этого станут выше или ниже".

Эксперт также рассказал, что июль-август в Египте, наоборот, низкий сезон, а потому здесь стоимость туров с аналогичными условиями колеблется в рамках 23-35 тысяч грн.

"В Греции в основном берут не пятерки, а гостиницы на четыре звезды или хорошие апартаменты — они обойдутся около 30-55 тысяч грн", — добавил Царук. Он отметил, что цена поездки зависит от конкретных регионов: в отдельных местах четверки стоят дешевле, также на цену влияет тип питания.

Напомним, ранее власти португальской островной автономии Мадейра заявили, что позволят посещать регион всем вакцинированным от Covid-19, независимо от того, одобрен ли соответствующий препарат Европейским агентством лекарственных средств.

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Также не так давно Эстония разрешила въезд с целью туризма лицам, прибывающим из любых третьих стран (в том числе из Украины), без симптомов Covid-19, прошедшим полный курс вакцинации от этого заболевания. Из препаратов, используемых в Украине, Эстония признает вакцинацию Comirnaty от BioNTech/Pfizer, Vaxzevria от AstraZeneca, ее аналог Covishield, а также CoronaVac от Sinovac.

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