Происшествия 40 минут назад

В Сьерра-Леоне из-за взрыва разлившегося по улице бензина погибло 99 человек (ВИДЕО)

Многие собравшиеся, чтобы понабирать себе разливающееся топливо, поплатились за это жизнью

Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown
Фото: Facebook/Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown

По меньшей мере 99 человек погибли и более сотни получили травмы в столице Сьерра-Леоне Фритауне вечером 5 ноября в результате взрыва, произошедшего на автозаправке в результате утечки топлива из поврежденного в ДТП бензовоза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на цифры, которые озвучил замминистра здравоохранения этой страны Амара Джамбай.

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Трагедия произошла в восточном предместье столицы Веллингтоне. Отмечается, что мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойер первоначально заявила у себя в Facebook, что среди жертв были люди, принявшиеся собирать растекавшееся топливо, однако затем эта информация была удалена, хотя опубликованные в интернете видео подтверждают, что вокруг бензовоза тогда суетились люди с канистрами.

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Как утверждает Reuters, даже в субботу утром утечка топлива из бензовоза продолжалась, и полиция с солдатами пытались убрать с улицы большие толпы зевак. Распространенные мировыми СМИ видео при этом демонстрируют горевший в ночное время бензовоз и попытки пожарных его потушить, равно как и горящий транспорт на улице вокруг него. Снятые в дневное время суток видео демонстрируют уже полностью сгоревшие машины, включая поврежденный бензовоз и врезавшийся в него грузовик, а также толпы зевак и силовиков, собравшихся на месте.

В свою очередь, как рассказал в эфире телеканала AlJazeera местный репортер, непонятно пока, что именно вызвало сам взрыв, однако из-за разлива топлива он вызвал возгорание сразу многих автомобилей, и некоторые погибшие сгорели прямо в них. По его словам, многие люди на месте происшествия были владельцами мототакси. Отметим, что на кадрах с места происшествия действительно целую свалку из сгоревших мотоциклов.

Напомним также, что в ночь на 28 октября произошел взрыв и пожар на автозаправочной станции WOG под Харьковом. Его удалось окончательно потушить лишь спустя шесть с половиной суток — днем 3 ноября.

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