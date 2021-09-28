В шведском Гетеборге взорвался жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 28 сентября, в шведском городе Гетеборг в одном из жилых домов произошел мощный взрыв.

Как сообщает Aftonbladet, после взрыва в больницы города доставлены более 20 пострадавших. В Dagens Nyheter отмечают, что в настоящее время на лечении в медучреждениях находятся 16 человек, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. После этого начался пожар, который распространился на соседние помещения.

Из пострадавшего дома и соседних зданий эвакуированы от 100 до 200 человек. Очевидцы рассказали, что некоторые жители дома, в котором произошел взрыв, выпрыгивали с балконов.

Выяснением причин взрыва занимаются пожарные службы и правоохранительные органы Швеции.

Напомним, в Днепре утром 15 августа 2021 года, в Центральном районе города прогремел взрыв в двухэтажном доме. В результате происшествия погибли два человека.

Ранее Главное управление полиции в Киеве завершило расследование дела о мощном взрыве в многоэтажке на углу проспекта Петра Григоренко и улицы Соломии Крушельницкой на столичном жилмассиве Осокорки 21 июня 2020 года.

Согласно материалам расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома по улице Крушельницкой, 1, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.