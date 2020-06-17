Происшествия 20 минут назад

В Швейцарии пассажир забыл в поезде сумку с золотом — его ищет полиция, чтобы вернуть клад

У владельца сокровища есть пять лет, чтобы заявить свои права на него

Фото: Vincent Guth / Unsplash Фото: Vincent Guth / Unsplash
Фото: Vincent Guth / Unsplash

В Швейцарии ищут пассажира, который еще в октябре 2019 года забыл в поезде сумку с золотом — власти хотят вернуть клад его законному владельцу. Об этом сообщает местное издание Swissinfo.

Как отмечает медиа, неизвестный оставил пакет со слитками на сумму в 182 тысячи швейцарских франков (более 5,13 млн грн) в вагоне поезда, который направлялся из швейцарского города Санкт-Галлен в Люцерн.

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Изначально местные чиновники пытались разыскать хозяина драгоценного металла в ходе тайного расследования, однако за более чем полгода усилий установить личность владельца не удалось. После того, как слитки конфисковала прокуратура Люцерна, было принято решение все же обнародовать информацию о находке.

Соответствующее объявление разместили в местной газете Люцерна: хозяина клада приглашают явиться к правоохранителям и подтвердить свое право собственности.

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Впрочем, как именно он сможет доказать, что золото действительно принадлежит ему, не уточняется. Пассажир сможет заявить свои права на потерянную сумку в течение пяти лет с даты конфискации.

Издание напоминает, что "Бюро забытых вещей" федеральных железных дорог Швейцарии собирает по всей стране в день около 300 оставленных в поездах предметов.

Самым ценной находкой на данный момент остаётся скрипка Страдивари 1727 года, оставленная в поезде в 2012 году — тогда она оценивалась в 2,4 млн евро или 2,6 млн швейцарских франков.

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