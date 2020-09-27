Общество 20 минут назад

В Швейцарии проходит референдум по свободному передвижению со странами ЕС

На нем избиратели решают, отказываться ли им от свободного передвижения со странами Евросоюза

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Швейцарии в воскресенье, 27 сентября, проводят референдум по поводу свободного передвижения со странами Европейского Союза.

На нем избиратели решают, отказываться ли от соответствующего соглашения с ЕС, сообщает BBC.

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При этом сторонники отказа от сделки заявляют, что это позволит Швейцарии контролировать свои границы и пропускать только тех мигрантов, которых она хочет.

В свою очередь оппоненты убеждены, что это приведет к рецессии здоровой экономики и лишит сотни тысяч швейцарских граждан свободы жить и работать по всей Европе.

Тем временем министр юстиции конфедерации убежден, что это создаст ситуацию "хуже, чем Brexit".

Указано, что голосование инициировала правая Швейцарская народная партия (SVP).

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Напомним, в ноябре 2014 года большинство участников общенационального референдума в Швейцарии проголосовало против ограничения притока мигрантов в страну. Отмечалось, что 74% проголосовавших отклонили соответствующее требование движения "Екопоп".

"Екопоп" настаивал на ограничении притока мигрантов в Швейцарии квотой в 0,2% от населения страны, что в абсолютных цифрах составляет 16 тысяч человек в год.

Как сообщалось, Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран, по приезду из которых надо проходить двухнедельный карантин. Меры приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ранее в Швейцарии на референдуме одобрили постепенный отказ от атомной энергетики и переход на альтернативные источники: в стране не будут продлевать срок эксплуатации атомных станций.

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