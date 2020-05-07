Политика 10 минут назад

В "Слуге Народа" придумали способ увольнять министров по-быстрому

Решение Рады по министрам обороны и иностранных дел будет иметь только рекомендательный характер

В "Слуге Народа" придумали способ увольнять министров по-быстрому В "Слуге Народа" придумали способ увольнять министров по-быстрому

В  партии "Слуга народа" придумали новый механизм для увольнения министров по процедуре интерпелляции.

Об этом, как передает LB,  сообщила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.

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"Этот малоизвестный украинцам термин означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше", — написала Кравчук в Facebook.

По ее словам, дать старт процедуре сможет комитет или 45 народных депутатов. Дальше вопрос должен будет рассмотреть профильный комитет, а после его резюме — депутаты в зале заседаний.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра", — объяснила Кравчук.

Решение Рады по министрам обороны и иностранных дел будет иметь только рекомендательный характер.

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Напомним, что согласно действующему закону о Кабинете министров, член правительства может быть уволен с должности Верховной Рады путем принятия отставки; по представлению премьер-министра; по представлению президента (для министров иностранных дел и обороны); по собственной инициативе.

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