В "Слуге народа" рассказали, как будут фильтровать кандидатов на местных выборах

Информацию о кандидатах в депутаты местных и областных советов от партии "Слуга народа" будут проверять в интернете, а также у избирателей. Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил на очередном этапе съезда партии "Слуга народа", который состоялся 15 февраля, сообщает корреспондент Delo.ua.

"Мы политический кастинг для себя разделяем на несколько уровней. И относительно этого, вопросом будут заниматься или областные советы, или местные, или уровень общин и поселков. Нет проблемы найти сейчас информацию о человеке — есть интернет, Google. Но есть проблема, что на местном уровне есть много людей, про которых нет информации в интернете. Они ничем, слава богу, не отметились в этой жизни. Медийным. В этом случае мы будем включать механизмы сбора фидбэка от граждан", — объяснил он.

По словам Корниенко, эта работа, возможно, будет вестись в электронном виде.

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"Помните, у нас в ходе парламентской кампании был такой инструмент — каждый человек мог оставить нам фидбек на кандидата из списка. Что-то подобное будем делать и сейчас. Что касается мажоритарки, тут мы всегда опираемся на людей. На самом деле, 70% кандидатов — многомандатная мажоритарка. И это простая история — если ты адекватный и люди тебе доверяют, то они разберутся сами", — подытожил глава партии.

Ранее, по данным всеукраинского муниципального опроса, который проводила социологическая группа "Рейтинг", стало известно, что подавляющее большинство избирателей практически во всех крупных городах Украины поддержали бы президентскую партию "Слуга народа".