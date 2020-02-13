В США игровые токены больше не считают цифровой валютой

Налоговая служба США (IRS) обновила определение виртуальной валюты на своем сайте: в новой версии отсутствуют игровые токены — теперь они не подлежат декларированию в налоговой отчетности.

По информации BloombergTax, теперь пользователи, владеющие только игровыми токенами, не должны будут утвердительно отвечать на вопрос о владении криптовалютами в налоговой форме 1040. Это стало возможно после того, как IRS изменила сложное и многих вводящее в заблуждение определение виртуальной валюты на своем сайте.

Исходя из первоначальной формулировки определения виртуальной валюты, миллионы владельцев игровых токенов в США были обязаны утвердительно ответить на вопрос о владении криптоактивами в форме 1040.

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Недавно пересмотренное приложение к форме 1040, которую налогоплательщики используют для подачи своих годовых налоговых деклараций, требует ответить на вопрос относительно того, получали ли они, продавали, обменивали или иным образом осуществляли финансовое участие в операциях с криптовалютами.

Игровые токены обычно работают в закрытой цифровой экономике, где нельзя обменять их на фиатную валюту. Такие токены предназначены для совершения внутриигровых покупок виртуального имущества для прохождения игр, например, Fortnite, Roblox и так далее.

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Иногда разработчики игр могут обменять свои токены на доллары США, но игровые компании уже регистрируют такие транзакции в соответствии с налоговой формой 1099. Ранее Ассоциация разработчиков развлекательного программного обеспечения выступала с заявлением на тему рассмотрения регуляторами игровых токенов как криптовалют.

"Финансовые регуляторы, которые подробно рассмотрели статус игровых валют, относились к ним совершенно иначе, чем к BTC и подобным криптоактивам именно потому, что их нельзя обналичить. Мы считаем, что это правильный подход, и надеемся, что при более внимательном рассмотрении IRS исправит свое руководство", — говорится в заявлении.

Как сообщает BitsMedia, в ноябре стало известно, что IRS изучает работу криптоматов и киосков для покупки криптовалют, а в октябре агентство выпустило первое за пять лет руководство, касающееся исчисления налогов с криптовалютных операций, а также при получении новых монет в результате форков и раздач разработчиками.

Напомним, вчера, 12 февраля, основные криптовалюты вернулись к активному росту после того, как более чем 40 немецких банков попросили Федеральное управление финансового надзора Германии разрешить им осуществлять операции с криптовалютой.