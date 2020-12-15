В США коллегия выборщиков утвердила победу Байдена и Харрис на выборах

В США 306 членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за кандидата от Демократической партии Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

Таким образом, демократы набрали достаточное количество голосов для получения президентской должности, сообщает hromadske.

Указано, что все 6 штатов, где штаб оппонента Байдена — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, — оспаривал результаты голосования, в конце концов, отдали свои голоса за демократа. Речь идет о Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Аризоне.

Причем Верховные суды упомянутых штатов отклонили все иски о признании фальсификаций на выборах.

В некоторых штатах республиканцам удалось добиться пересчета голосов, но и он подтвердил победу Байдена. А иск штата Техас о непризнании результатов выборов в четырех ключевых штатах отклонил Верховный суд США.

Как отмечается, Трамп пока не комментировал результаты голосования коллегии выборщиков. Впрочем, ранее он публично обещал признать поражение на выборах в случае, если голосование будет не в его пользу. Трамп распорядился начать передачу дел своему теперь уже преемнику Джо Байдену.

Известно, что для победы один из кандидатов должен был получить по меньшей мере 270 из 538 голосов коллегии выборщиков. В итоге за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за действующего президента — 232, как и прогнозировали в ноябре американские медиа и аналитики.

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Голосование коллегии выборщиков продолжалось в течение 14 декабря — первый понедельник после второй среды декабря, как это предусмотрено законом. Первыми свои голоса за Байдена отдали трое выборщиков штата Вермонт, последними — четыре выборщика на Гавайях.

Согласно процедуре, теперь результаты голосования коллегии выборщиков отправляются в американский парламент — Конгресс. 6 января 2021 года обе палаты парламента должны официально их утвердить.

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

По данным прогнозов большинства ведущих американских медиа, Джо Байден получил большинство голосов выборщиков на президентских выборах США в 2020 году, и таким образом станет 46-м президентом США.

Напомним, официально имя нового президента США огласят уже в 2021 году — 6 января, на специальном заседании Конгресса. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января 2021 года.