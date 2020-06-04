В США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний

Министерство транспорта США объявило о приостановке с 16 июня пассажирских перевозок китайскими авиакомпаниями.

Об этом со ссылкой на распоряжение ведомства сообщает Bloomberg.

Как говорится в документе, ограничение касается полетов в и из Соединенных Штатов, и может начать действовать ранее обозначенного срока, если так решит президент Дональд Трамп.

Известно, что в конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта.

Так как американские авиакомпании к 12 марта фактически приостановили все пассажирские перелеты в Китай, это требование со стороны китайских властей не позволяет американским авиакомпаниям возобновить регулярное авиасообщение с КНР и противоречит договору между двумя странами от 1980 года, говорится в распоряжении Минтранса США.

Указано, что это Соглашение по воздушному транспорту (Air Transport Agreement) позволяет китайским авиаперевозчикам совершать по одному рейсу в США взамен на один рейс американских перевозчиков в Китай.

Как отмечается, американские компании планировали возобновить пассажирские перелеты в Китай в начале июня. Delta Air Lines и United Airlines еще в начале мая просили власти Китая разрешить им возобновить работу с 1 июня, но разрешения так и не получили. При этом 4 китайских авиакомпании продолжают выполнять рейсы в и из США, отмечают в министерстве.

"В ситуации, когда китайские авиационные власти не разрешили ни одному американскому перевозчику выполнять регулярные пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Китаем, мы пришли к выводу, что эти обстоятельства требуют действий министерства по восстановлению конкурентного баланса и справедливых и равных возможностей для американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских перевозок", ‒ заявили в американском ведомстве.

Напомним, отношения Китая и США резко ухудшились за время пандемии коронавируса, хотя еще в январе 2020 года страны подписали предварительное торговое соглашение, давшее надежду на завершение длившейся 2 года торговой войны. С тех пор Вашингтон обвинил Пекин в создании и распространении нового коронавируса, а китайские власти такие обвинения отвергли.