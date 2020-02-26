В США опубликовали три миллиона изображений экспонатов из музеев (ВИДЕО)

Смитсоновский институт в США выложил в открытый доступ 2,8 миллиона изображений экспонатов, которые хранятся в его комплексе музеев. Все опубликованные 2D- и 3D-изображения можно бесплатно скачать в онлайн-библиотеке. Об этом сообщает НОЖ.

Среди почти 3 миллионов снимков можно найти гравюры, вырезки из старинных газет, картины, а также 3D-модели динозавров, скульптур или окаменелостей. Поиск материалов осуществляется через простую или расширенную форму.

Все снимки распространяются под лицензией Creative Commons Zero (CC0), а это значит, что ими можно распоряжаться любым образом: изменять, печатать на футболках, прикреплять к научным работам и даже использовать в коммерческих целях. Главное, точно убедиться, что в описании снимка указано CC0.

Ранее сообщалось, что сегодня в мире работает экономика впечатлений и внимания. Музеи в этом мире становятся сервисами самообразования и тренажерами внимания.