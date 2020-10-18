В США решили платить художникам стабильный ежемесячный доход

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) 130 художников, работников арт-индустрии и преподавателей в сфере искусства станут получать безусловный базовый доход в размере 1 тысячи долларов.

Как отмечают в мэрии, это одна из мер восстановления экономики города после карантина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, на выплаты художникам выделят из городского бюджета порядка $6 млн.

"Участники программы будут как минимум полгода получать по 1 тысяче долларов в месяц, начиная с января 2021 года", — говорится в сообщении.

Читайте также: Американец потратил госпомощь для выплат зарплат сотрудникам на новый Lamborghini

Руководство города передаст деньги Комиссии по искусству, которая распределит их между организациями.

Кроме этого, мэрия будет финансировать художников, которые захотят создавать арт-объекты на тему общественного здравоохранения, что также является частью программы поддержки.

В то же время, эту инициативу уже подвергли острой критике. В частности, старший научный сотрудник Института Катона Майкл Таннер заявил, что безусловный базовый доход на то и безусловный, что должен быть доступен всем, а не одной группе лиц.

Напомним, по состоянию на май 2020 года, в Соединенных Штатах Америки от начала пандемии коронавируса 36 млн человек потеряли свою работу.