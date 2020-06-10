В США создали уникальный страховой продукт

Страховая компания из Бостона (США) Machine Cover, специализирующаяся на параметрическом страховании, заявила о разработке специального продукта на случай пандемии.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Machine Cover, продукт является первым в мире параметрическим страхованием на случай пандемии с технологией машинного обучения и использованием анализа данных.

Востребованность такого продукта продиктована критическим разрывом в страховом покрытии риска прерывания бизнеса из-за пандемии.

"Доступные в настоящее время страховые продукты не подходят по назначению, потому что они не компенсируют ущерб из-за непредвиденных последствий, таких как упущенный доход, неспособность торговать и убытки вследствие простоя работников", — прокомментировал генеральный директор Machine Cover.

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Выплаты по параметрическому страховому продукту от Machine Cover инициируются автоматически при значительном сокращении экономической активности предприятия.

Напомним, австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.