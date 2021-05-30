В США впервые испытали ракетный двигатель для сверхзвукового оружия

В США Военно-морские силы провели первые испытания перспективного двигателя на твердом топливе для гиперзвукового оружия, которое разрабатывается по программам CPS (Conventional Prompt Strike) и LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon).

Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

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Указано, что испытания состоялись 27 мая в штате Юта на производственных мощностях компании Northrop Grumman, которая и разрабатывает двигатель. Он станет частью первой степени будущей сверхзвуковой ракеты, которой планируют оснащать флот и сухопутные войска.

Предполагается, что двухступенчатая ракета-носитель будет поднимать гиперзвуковой планер C-HGB (Common- Hypersonic Glide Body) и разгонять его до сверхзвуковой скорости. Затем он будет отсоединяться от ракеты и лететь к цели.

Как отмечается, C-HGB — это разработка американской компании Dynetics. Ее успешно испытали в марте 2020 года, и теперь ВМС и армия США совместно занимаются ее разработкой и производством. В программу CPS вовлечена и Lockheed Martin, которая интегрирует системы вооружения во флот и сухопутные войска.

Известно, что это не первая попытка испытания гиперзвукового оружия в США: так, в 2019 году американские компании Raytheon и Lockheed Martin заявляли о тестировании гиперзвуковых тактических ракет, разработка которых велась в рамках проекта Precision Strike Missile.

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А в апреле 2021 года сверхзвуковую ракету пытались испытать военно-воздушные силы США. Но, как тогда писало специализированное издание Defense News, прототип ракеты ARRW не отсоединился от подвески бомбардировщика В-52, и самолет вернулся на базу.

Гиперзвуковое оружие способно лететь на скорости, которая в 5 или более раз превышает скорость звука (330 м/с). Министерство обороны США рассчитывает принять на вооружение первые сверхзвуковые ракеты к середине 2020-х годов и в перспективе еще нескольких лет — средства обороны от гиперзвукового оружия.

Пентагон объявил разработку гиперзвукового оружия одним из самых высоких приоритетов для сдерживания угроз от ключевых соперников США, прежде всего Китая и России.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заявлял об успешной разработке гиперзвуковой морской ракеты "Циркон", способной, как заявляют разработчики, поражать наземные и подводные цели со скоростью 9 Махов на расстоянии более 1000 километров.

Кроме того, в конце 2019 года российские войска впервые приняли на вооружение ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, способной лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью более 20 Махов.

Что касается Китая, то там с 2014 года осуществили как минимум 9 испытаний сверхзвукового ракетного блока DF-ZF. По характеристикам он приближен к российскому "Авангарду" и, как считается, может развивать скорость от 5 до 10 Махов.

Напомним, в конце 2019 года конструкторское бюро "Южное" презентовало в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" макет новой сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния" (Блискавка), которая принадлежит к новому поколению противокорабельных ракет.